La science et l’aventure : l’Observatoire royal de Belgique participe à Nanok Expedition

Un triathlon au Groenland ? C’est le défi de Gilles et Nathan, deux aventuriers Belges. Les deux amis avaient à cœur d’apporter une dimension scientifique aux projets et ainsi contribuer à la recherche sur le climat. L’Observatoire royal de Belgique rejoint l’aventure.

En avril 2022, Gilles et Nathan, deux Belges, débuteront leur expédition hors du commun. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale.

Dans le cadre de ce projet hors norme, les deux aventuriers avaient à cœur d’ajouter une dimension scientifique. C’est ainsi qu’ils ont débuté une collaboration avec l’Observatoire royal de Belgique, et plus particulièrement avec les chercheurs Pascale Defraigne, Bruno Bertrand et Nicolas Bergeot.

« Le projet Nanok est quelque chose qui donne du sens à ce qu'on fait. On utilise nos compétences du domaine public pour de la recherche. On utiliser notre expertise dans des domaines originaux pour apporter quelque chose d'inédit. » déclare Bruno Bertrand, responsable du bureau de l'heure à l'Observatoire royal de Belgique.

©Nanok Expedition

Quel est l’intérêt d’une expédition comme le projet Nanok ?

« On a besoin de mesure au sol. Les explorateurs sont sur le terrain, ils peuvent faire des prélèvements d'échantillons. Donc on a besoin d'aventuriers. Et nous en fait, si on veut monter ce genre d'expédition, ça prend énormément de temps. Alors que là, on peut avoir des résultats assez rapidement. Evidemment, ils ont un grand rôle à jouer parce que ce sont les seuls qui ont l'audace, l'énergie, et la possibilité d'aller mettre des instruments de mesure dans des milieux assez difficiles. Ils vont faire parler d'eux et par là, amener aussi la recherche scientifique au grand public qui sera peut-être plus attiré par le côté aventure, mais qui entendra par la même occasion le côté science qui est derrière et pourra par-là s'éveiller plus à la science. » expliquent les chercheurs de l'Observatoire royal de Belgique.

©Nanok Expedition

Qu’allez-vous réaliser dans le cadre de cette collaboration ?

« C'est pour nous l'occasion de faire de la science un petit peu autrement, d'avoir des mesures vraiment de terrain qui nous sont offertes sur un plateau d'argent. Alors sur place, on va utiliser notre expertise en matière de système GPS, Galileo, … pour des déformations du sol. Il faut savoir que les seules mesures qu'on a pour la topographie du sol dans ces régions-là sont des mesures de satellites. Donc ici, on va avoir des mesures du terrain et donc on va pouvoir comparer cela avec les modèles qui sont faits à partir des satellites, et contraindre ces modèles à ce moment-là puisqu'on a des vraies mesures faites sur le sol. A partir du moment où on peut contraindre des modèles de satellites avec des mesures faites sur le sol, après, pour les futures données satellites, on pourra utiliser les contraintes qu'on a données. Et donc, les variations du niveau des glaces par exemple dans ces régions polaires, on va pouvoir les améliorer grâce aux observations faites sur le sol. » expliques les 3 chercheurs.

©Nanok Expedition

Un mot pour finir ?

« Le point que j'ai envie de mettre en avant c'est que, évidemment on est super ravi de collaborer avec des gens qui vont sur le terrain même en milieu difficile, mais que malheureusement, la science aujourd'hui ne nous donne même pas les moyens de mener à bien ce genre de mission. » développe Pascale Defraigne.

« Ce qui me dérange un peu dans la recherche actuellement c'est ce que j'appelle la contractualisation de la science. C'est-à-dire que tout devient des projets de recherche sous contrats. On doit écrire un projet, cela nous prend quelques mois, et on doit dire ce qu'on va faire pendant les 4-5 prochaines années. Donc cela veut dire qu'on sait déjà ce qu'on veut avoir comme résultat final. Donc pour moi, ce n'est pas de la recherche ça ! Le projet Nanok est vraiment un endroit où on peut s'exprimer au niveau de la recherche. » explique Nicolas Bergeot.

©Nanok Expedition

Nanok Expedition ?

Le projet Nanok collabore également avec l’ULB et l’ULg. De nombreuses démarches scientifiques ont été lancées afin d’apporter une dimension d’utilité publique au projet, et surtout, apporter l’expérience du terrain tant nécessaire aux scientifiques.

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

©Nanok Expedition

©Nanok Expedition

©Nanok Expedition

