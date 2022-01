Bonne nouvelle: le tigre commence à reprendre du poil de la bête

Ce mardi 1er février, le Nouvel An lunaire (ou chinois) célèbre le tigre, le plus grand félin du monde. Chaque année chinoise est associée à un des douze signes du zodiaque chinois. La précédente année du tigre avait donc eu lieu en 2010. À cette époque, les populations de tigres étaient au plus bas, avec 3200 individus à l’état sauvage, suivant un déclin en cours depuis un siècle. En 2022, l’espèce est toujours menacée, mais la tendance s’est désormais inversée. Ce sont les conclusions d’un nouveau rapport du World Wildlife Fund, publié à l’occasion de l’année du tigre.

Dans un contexte de début de 6e extinction de masse des espèces, comme le décrivent les biologistes, "il s'agit d'une réussite rare en matière de conservation", se félicite le WWF. Vivant à l'état sauvage dans quelques jungles et plaines d'Asie et de l'Extrême-Orient russe, le tigre est en danger d'extinction, en raison du braconnage, mais aussi à cause de la destruction de son habitat.

En 2010, face à un déclin massif, la première réunion internationale pour la conservation de l’espèce a lancé une collaboration entre les 13 pays de l’aire de répartition de l’espèce, avec l’appui d’experts mondiaux de la conservation. Un plan de protection a été mis en place, avec l’objectif de doubler les populations de tigres à l’état sauvage dans le monde en 12 ans. Résultat : dans certaines aires de répartition (Bhoutan, Russie, Chine...), le succès a été au rendez-vous et a parfois même dépassé les espérances . Au menu, élargissement des aires de conservation, établissement de connexions entre habitats, surveillance spatiale, regénération des forêts... Au parc national de Bardia, au Népal, les tigres sauvages sont ainsi passés de moins de 20 en 2009 à quasi 90 en 2018.

Cependant, si le déclin est stoppé, l'estimation mondiale était de 4 000 individus à l'état sauvage en 2021. "Si les progrès méritent d'être célébrés, il est essentiel de reconnaître qu'il s'agit de victoires fragiles, et qu'elles n'ont pas été observées partout, note le WWF. Les populations de tigres sauvages ont connu un fort déclin en Malaisie, et l'espèce est probablement à présent éteinte au Cambodge, au Laos et au Vietnam." Les tigres y sont confrontés à la chasse et au piégeage ; des parties de leurs corps sont commercialisées pour leurs prétendues vertus médicinales. Bien que la population des tigres à l'état sauvage soit à présent en croissance, l'aire de répartition a continué de décliner et les tigres sont aujourd'hui limités à moins de 5 % de leur zone historique. En septembre, le deuxième Sommet mondial du tigre constituera un moment clé pour l'avenir de la conservation de l'espèce, avertit le WWF.