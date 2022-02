Israël craint une nouvelle catastrophe écologique en Méditerranée

Le déversement a été détecté par des satellites de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM). À la suite de l'avertissement de l'AESM, plusieurs points suspects ont été découverts à 20 et 40 kilomètres des côtes israéliennes. La nappe de pétrole détectée sera analysée par des navires et des avions israéliens mercredi. Plusieurs navires se tiennent prêts à intervenir afin de contenir la pollution et pomper le pétrole le cas échéant.

En février de l'année dernière, Israël a connu sa pire catastrophe environnementale lorsqu'une marée noire a eu lieu au large de ses côtes. Le déversement a causé de graves dommages aux plages et a affecté la faune. Un rorqual d'environ 17 mètres de long s'était notamment échoué sur son littoral. Le Liban avait également été touché.