142.000 morts, 510 milliards d'euros: en 40 ans, les tempêtes, inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes n'ont pas épargné l'Europe

Les évènements météorologiques extrêmes tels que les canicules et les inondations, amenés à se multiplier dans les années à venir sous l'effet du dérèglement climatique, ont coûté quelque 142.000 vies et près de 510 milliards d'euros en Europe ces 40 dernières années, selon un rapport paru jeudi.

Dans son étude, l'Agence européenne de l'Environnement (AEE), dont le siège est à Copenhague, appelle à continuer de prendre des mesures d'adaptation tant au niveau individuel qu'étatique, un quart seulement des dommages enregistrés étant assurés.

Les évènements "climatiques", principalement les canicules, mais aussi les vagues de froid, sécheresses et feux de forêt, comptent pour 93% du nombre total des morts et pour 22% des dommages financiers, selon le bilan qui repose sur les données de l'organisme CATDAT.

Si les pertes humaines qu'elles ont engendrées sont beaucoup plus faibles, les inondations ont été les catastrophes les plus coûteuses en argent, 44% de la facture totale, devant les tempêtes (34%), selon ce rapport.

Quelques évènements très graves concentrent le gros du bilan : 3% des catastrophes recensées sont ainsi responsables d'environ 60% du coût financier pour la période 1980-2020.

A elle seule, la canicule de 2003 a provoqué la mort de quelque 80.000 personnes dans les 32 pays européens étudiés, dont les 27 membres de l'Union européenne ainsi que la Turquie et le Royaume-Uni.

A l'échelle de la planète, l'Organisation météorologique mondiale estime que le nombre des catastrophes météorologiques a augmenté au cours des 50 dernières années, entraînant plus de dégâts matériels mais faisant moins de morts.

Pour l'Europe, l'AEE estime que les données des 40 dernières années ne permettent pas de conclure de façon certaine à un accroissement de ces phénomènes lié au changement climatique du fait des dommages très irréguliers selon les années, mais que le risque va s'accroître dans un avenir très proche.

"Toutes les catastrophes que nous décrivons comme étant liées à la météo et au climat sont influencées par les conditions climatiques. Mais cela ne revient pas à dire qu'elles sont toutes influencées par le changement climatique", a déclaré à l'AFP un expert de l'agence européenne, Wouter Vanneuville.

Peu de dégâts assurés

De récentes études, notamment les travaux du GIEC, montrent que la fréquence et la gravité d'événements comme les sécheresses et les incendies de forêt s'expliquent mieux lorsque le changement climatique est pris en compte, a-t-il toutefois rappelé.

Pour d'autres, comme les tempêtes de grêle, on manque encore de preuves.

En Europe, les modèles climatiques prévoient des événements plus fréquents et plus graves que ce soit des tempêtes, des inondations, des glissements de terrain humides ou des sécheresses et des feux de forêt, a prévenu M. Vanneuville.

"Pour certains types de phénomènes, comme les tempêtes non tropicales, le signal climatique en Europe n'est pas clair et il n'est donc pas certain qu'ils augmentent. Mais pour d'autres, comme les sécheresses (non seulement en Méditerranée, mais dans la plupart des régions d'Europe), les prévisions climatiques indiquent une intensification", a-t-il expliqué.

Des mesures prises aussi bien au niveau individuel qu'étatique sont essentielles pour éviter les risques liés aux phénomènes extrêmes et limiter les dommages, recommande l'AEE.

"Après 2003, des canicules similaires ont causé moins de morts grâce à la mise en place de mesures d'adaptation", comme l'installation de climatiseurs, souligne l'agence.

Au niveau national, l'Allemagne est le pays européen qui a le plus souffert avec 42.000 morts et des pertes financières s'élevant à 107 milliards d'euros.

Suivent la France (26.700 morts et 99 milliards d'euros de dommages) et l'Italie (21.600 et 90).

Seuls 23% des biens ayant souffert de dégâts matériels à travers l'Europe étaient assurés, mais les disparités sont énormes : ils étaient par exemple 1% à l'être en Roumanie et en Lituanie contre 55% aux Pays-Bas ou 56% au Danemark.

Les catastrophes comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ne sont pas incluses dans ces chiffres, car elles ne sont pas météorologiques.

Selon un bilan similaire établi par l'agence météorologique américaine NOAA, les États-Unis ont quant à eux subi 310 catastrophes météorologiques et climatiques depuis 1980, pour des dommages dépassant les 2.155 milliards de dollars.