Accueil Planète Environnement Gare à l'"effet papillon" de l’usage des terres : non, planter des arbres n'est pas toujours la meilleure idée Cinquante scientifiques tirent la sonnette d’alarme : les politiques ne peuvent plus ignorer les impacts de chaque décision prise dans l'usage des terres (urbanisation, agriculture, environnement, énergie...). Ils proposent des guidelines. ©Jean Luc Flemal Sophie Devillers Journaliste service Planète

Ce lundi, les ministres flamands Diependaele et Demir (N-VA) ont annoncé qu’ils allaient faire appel contre la construction de six éoliennes dans la commune liégeoise de Dalhem, à la frontière des Fourons. Le motif ? Le projet aurait un important impact négatif sur le caractère pittoresque et...