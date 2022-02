Accueil Planète Environnement Un sommet pour protéger le dernier "Far West" de la planète Le "One Ocean Summit" se déroule jusqu’au 11 février à Brest (France). Au centre des débats : un traité des Nations unies pour réguler et protéger la haute mer. Le dernier espace "qui n’appartient à personne". ©Shutterstock Sophie Devillers Journaliste service Planète

Le dernier no man's land sur la planète. Un Far West actuel, sans vraiment de lois, qui n'appartient encore à personne et attire les convoitises. Entre le fond des océans et la surface, se situe le seul endroit du monde qui ne connaît quasi aucune réglementation. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer un traité qui établira des règles pour la "haute mer". Le sujet sera au centre du...