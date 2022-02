Au One Ocean Summit, quelques avancées pour l’océan

Le One Ocean Summit s’est conclu avec deux annonces sur le plastique et la haute mer.

Protéger la haute mer et lutter contre l'invasion du plastique : une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont promis vendredi à Brest, autour d'Emmanuel Macron, d'en faire plus pour protéger l'océan. "La mobilisation a permis de concrétiser beaucoup d'engagements, des coalitions nouvelles d'acteurs privés et publics, d'États", a estimé le président français en conclusion.

Principal progrès, Ursula von der Leyen a annoncé depuis Brest le lancement d’une coalition comptant les 27 États membres de l’UE et 13 autres pays pour conclure un traité destiné à protéger la haute mer, qui n’est sous la juridiction d’aucun État. Les États-Unis ont annoncé pour leur part soutenir le lancement de négociations sous l’égide de l’Onu pour un accord international contre la pollution du plastique. Les États-Unis rejoignent ainsi une dizaine de pays et l’ensemble de l’Union européenne. Plusieurs ONG ont cependant dénoncé "une opération de blue washing" , critiquant notamment l’absence de la thématique de la surpêche et le non-soutien de la France à un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins.