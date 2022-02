Le niveau des mers devrait monter de 30 cm d'ici à 2050, alerte la Nasa

Un rapport, conduit par une série d’agences fédérales - dont la Nasa et la National Oceanic and Atmospheric Administration –, souligne que cette évolution entraînera une "augmentation significative" des inondations côtières, en particulier à marée haute, au cours des prochaines années.

Ce travail, conduit par une série d'agences fédérales - dont la Nasa et la National Oceanic and Atmospheric Administration –, souligne que cette évolution entraînera une « augmentation significative » des inondations côtières, en particulier à marée haute, au cours des prochaines années.

Il s’agit d’une actualisation d’un premier rapport publié il y a cinq ans qui, pour la première fois, avance des projections à court terme. Celles-ci doivent aider les autorités concernées à anticiper les conséquences de cette élévation du niveau marin. Les auteurs ont également développé un outil de cartographie en ligne qui permet de visualiser à l’échelle locale l’impact des projections les plus récentes sur le territoire des Etats-Unis.

L’équivalent de la hausse du siècle dernier en trente ans...

Ces nouvelles estimations se basent sur les données les plus récentes et "sur une meilleure compréhension de la manière dont les processus qui contribuent à l'élévation des mers - tels que la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ainsi que les interactions complexes entre l'océan, la terre et la glace - affecteront la hauteur du niveau marin", a commenté Ben Hamlington, l'un des principaux signataires. Chercheur au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, ce dernier souligne que le degré de certitude sur l'ampleur de cette élévation - qui équivaut à l'augmentation totale observée au cours des cent dernières années – s'est renforcé. La situation, déjà alarmante, pourrait en outre encore s'aggraver si les émissions de gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère ne sont pas rapidement maîtrisées.

Pour rappel, en août dernier, le Giec avertissait de son côté que dans l'hypothèse la plus optimiste où les émissions sont réduites sans plus attendre, l'élévation probable du niveau moyen mondial de la mer d'ici à 2100 serait de 28 à 55 cm. Dans le scénario catastrophe où les émissions continuent à exploser joyeusement, elle pourrait flirter avec les deux mètres voire davantage.