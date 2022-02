"C'est une des conséquences les plus graves du changement climatique": coup de chaud sur la péninsule ibérique

L’Espagne et le Portugal sont frappés par une sécheresse tout à fait inhabituelle en cette saison hivernale. Avec le dérèglement climatique, cette situation risque de devenir de plus en plus fréquente. La désertification menace aujourd’hui les trois quarts du territoire ibérique.