Après les tempêtes, la facture des dégâts

La tempête Franklin a soufflé sur la Belgique dans la nuit de dimanche à lundi engendrant quelques dégâts et perturbations dans les transports. Lundi matin, des rafales entre 90 et 100 km/h ont été enregistrées à la Côte. Moins fort dans le reste du pays, le vent a néanmoins provoqué des dégâts un peu partout.

Les services de secours et numéros d’urgence ont été très sollicités sur l’ensemble du territoire sans toutefois que le nombre d’interventions n’atteigne celui du passage de la tempête Eunice vendredi. En Wallonie, les provinces de Liège et du Brabant wallon comptabilisaient chacune un peu plus d’une centaine d’interventions depuis dimanche soir. Les zones de secours du Hainaut, plus sollicitées, ont dû intervenir près de 200 fois.

En Flandre, les zones de secours d’Anvers et de Flandre occidentale comptabilisaient chacune plus d’une centaine d’interventions lundi après-midi et près de 2 000 depuis le début du week-end. Plusieurs opérations étaient toujours en cours dans la plupart des provinces.

Les transports en commun ont également connu des perturbations en Flandre orientale et occidentale, dans la province d’Anvers et le Hainaut. La circulation des trams de la Côte a également été perturbée. À l’aéroport de Bruxelles-National, de nouveaux retards ont été enregistrés lundi en raison de dommages causés au toit d’un terminal.

Divers endroits de Flandre ont subi des coupures de courant liées à la tempête. La tempête Franklin n’a cependant causé ni dégât majeur ni blessé.

Que faire en cas de dégâts ?

Pour les personnes victimes d’un sinistre lié à ces événements météorologiques, le premier réflexe est de "sauver les meubles". En tant qu’assuré, il est en effet obligatoire de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter que la situation ne s’aggrave, dans la mesure du possible bien sûr et sans se mettre en danger. Sans quoi l’indemnisation des dégâts subis pourrait être limitée.

Dans un second temps, il est recommandé de prendre contact sans tarder avec votre intermédiaire d’assurance qui pourra indiquer une marche à suivre personnalisée en fonction de votre situation. De nombreux assureurs mettent même à disposition des formulaires de déclaration de sinistre (formulaire de dommage) en ligne, ce qui facilite la tâche.

Attention : ne tentez aucune réparation sauf urgence et ne jetez rien, car l’expert pourrait demander à voir même ce qui est irrécupérable. Le SPF Économie conseille également de dresser un inventaire précis des dégâts, photos et éventuels rapports d’intervention à l’appui.

En ce qui concerne les dégâts sur une habitation, tout contrat d’assurance incendie doit obligatoirement couvrir la tempête, y compris la grêle et les inondations dues à ladite tempête, mais il est conseillé de vérifier les conditions exactes de votre contrat. À noter que des éléments tiers - annexe détruite, serre ou piscine endommagée… - peuvent être exclus de la couverture de votre assurance incendie.

Concernant les véhicules, l’assurance omnium couvre tous les dommages, quelle qu’en soit la cause. La couverture exacte varie car cette assurance est facultative, mais les "forces de la nature" sont une garantie standard des contrats omnium, même des omniums limitées. Pour celui qui ne possède pas d’assurance omnium, et dans le cas où l’origine des dégâts est un objet appartenant à un tiers, la responsabilité de ce tiers peut être engagée. Dans le cas de la chute d’un arbre du voisin sur votre voiture par exemple.