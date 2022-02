Accueil Planète Environnement "Ce n’est pas parce qu’on coupe du bois qu’on massacre la forêt" Sur le terrain, les propriétaires forestiers doivent faire face à de multiples défis : climat, pression du public, protection de la biodiversité… Reportage à Genappe, pour le deuxième volet de notre dossier sur les défis de la forêt wallonne. ©Jean Luc Flemal Sophie Devillers Journaliste service Planète

Àla croisée des chemins vers Villers-la-Ville, Ways et Céroux-Mousty, le pavillon de Bal était autrefois un café où la population venait boire et danser. Depuis, ce bâtiment est devenu une maison particulière, perdue au milieu d'une forêt de quelque 100 hectares. La famille Solvay a acheté la propriété à la fin du XIXe siècle. "En fait, quand Solvay s'est bien développé, la famille avait une politique, celle de prélever très peu d'argent sur les bénéfices et de réinvestir...