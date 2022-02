Greenpeace plaide pour une réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre belges

"Nous plaidons pour que la Belgique s'engage à réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030", a déclaré lundi la porte-parole de Greenpeace Belgique, en réaction au nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publié plus tôt dans la journée. "Éviter une hausse des températures de plus de 1,5°C doit devenir notre priorité absolue." L'ONG exhorte également à la protection d'au moins 30% des terres et des océans d'ici 2030 et appelle à "fonder l'action climatique sur la justice et la solidarité". "Pour une grande partie du globe, la crise climatique est déjà une question de vie ou de mort", alerte la porte-parole de Greenpeace Belgique, Carine Thibaut. "Les dérèglements climatiques apparaissent plus vite que prévu, ils sont plus importants et plus sévères que ce que nous imaginions."

Face à ce constat, l'ONG préconise la mise en place d'une action climatique basée sur "la justice et la solidarité". "Alors que les pays les plus pauvres de la planète n'ont pas ou peu contribué à la crise climatique, ils vont en payer le prix fort", ajoute Greenpeace.

L'organisation insiste en outre sur le rôle de la Belgique dans la lutte contre le réchauffement climatique et plaide pour qu'elle s'engage à réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. "Notre pays devra à tout prix prendre ses responsabilités lors du sommet de la biodiversité en Chine en avril et aussi lors de la prochaine COP 27 en Égypte", exhorte Carine Thibaut. "Éviter une hausse des températures de plus de 1,5°C doit devenir notre priorité absolue. Chaque dixième de degré comptera. La Belgique doit aussi prendre ses responsabilités en actualisant son plan d'adaptation et de résilience, en remettant la nature et l'humain au cœur de son projet de société."

Par ailleurs, Greenpeace demande aux gouvernements de s'engager pour une protection d'au moins 30% des terres et des océans d'ici 2030, lors du prochain sommet des Nations unies sur la biodiversité.

L'ONG Oxfam a également fait part de sa préoccupation et décrit le rapport du Giec comme "un signal d'alarme pour tout le monde".

Dans son dernier rapport publié lundi, intitulé "Impacts, adaptation et vulnérabilité", le Giec constate que le changement climatique a déjà provoqué des "dommages substantiels" à divers écosystèmes et que l'ampleur de son impact est plus importante que celle estimée précédemment. Le rapport souligne en outre qu'approximativement 3,3 à 3,6 milliards de personnes sur Terre vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Actuellement, les scientifiques estiment que la planète s'est déjà réchauffée de près d'1,1°C.