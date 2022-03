L'hiver 2021-2022 fut plutôt chaud et humide

Plus chaud que la normale (5,5°C, la normale est à 4,1°C), et plus humide, puisqu'en décembre et février, il est tombé plus de précipitations que la normale, tandis que janvier en comptabilisait juste un peu moins. Les quantités régionales moyennes de précipitations ont oscillé autour des valeurs normales et ont varié d'environ 85% de la normale au littoral à environ 135% de la normale dans la région de la Gileppe et de la Warche.

La température la plus élevée fut mesurée le 30 décembre (15,8°C à Bassevelde (Assenede) et Brasschaat) et la plus basse une bonne semaine plus tôt, le 22 décembre à Neidingen (Saint Vith) avec -10,9°C.

Les précipitations de l'hiver ont été partiellement ou entièrement constituées de neige pendant 40 jours, note encore l'IRM. Ces précipitations sont tombées principalement dans les Hautes-Fagnes et dans les parties hautes des Ardennes. Au Mont-Rigi (Waimes), la neige est restée plus longtemps. La plus grande épaisseur de neige en Belgique cet hiver y a été mesurée le 9 janvier avec 29 cm.

Décembre et janvier ont été des mois sombres. Comme l'année dernière, le soleil a brillé davantage en février que pendant les deux autres mois d'hiver réunis. Au final, l'hiver dernier a été légèrement plus maussade que la normale à Uccle: 171h52min contre une valeur normale de 180h17min.

Décembre et janvier ont été deux mois calmes, tandis que février fut très venteux. La vitesse moyenne du vent à Uccle était juste en dessous de la normale : 3,9 m/s (normale à 4,1m/s). Dans le réseau anémométrique officiel du pays, l'IRM a mesuré des rafales d'au moins 100 km/h (28 m/s) les 18 et 20 février.

Pour ce qui est spécifiquement du mois de février, à Uccle, les températures se sont situées au-dessus de leurs normales respectives durant la majeure partie du mois. L'IRM précise que la température moyenne y a fini bien au-dessus de la normale du mois : 6,6°C (normale à 4,2°C).

Les valeurs moyennes mensuelles régionales pour février ont presque toutes été supérieures aux valeurs normales. Elles ont varié entre environ 90% de la normale au littoral à environ 170% de la normale dans la région de la Gileppe et de la Warche.

A Uccle, le soleil a brillé pendant 91h39min (normale à 72h54min) en février.

# Belga context

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=gblpofin )