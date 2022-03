Vers un traité mondial sur la pollution plastique: Zakia Khattabi souligne l'activisme belge

"La Belgique a pesé significativement dans l'aboutissement à ce niveau d'ambition dans ces trois dossiers majeurs", selon Mme Khattabi (Ecolo).

Concernant le plastique, l'ONU a lancé le processus vers un traité "historique" pour lutter contre la pollution par ce matériau, dont les millions de tonnes de déchets menacent la biodiversité mondiale. La question d'un outil juridiquement contraignant était un point central des travaux. "Je me félicite que le principe d'un tel outil soit acquis et que le comité de négociation intergouvernemental dispose désormais d'un solide mandat pour commencer ses travaux sur cet instrument juridiquement contraignant. Il existe de nombreuses options sur la table, il s'agira donc de garder l'ambition la plus élevée possible", selon la ministre.

Il est par ailleurs désormais établi que la pollution plastique comprend également les microplastiques, un élément non négligeable pour l'avenir, fait-elle observer.

Zakia Khattabi note aussi qu'à l'initiative de la Belgique, l'Union européenne a obtenu, entre autres, une série d'engagements sur les produits chimiques et les déchets (dresser un état de la science sur les perturbateurs endocriniens, résoudre le problème posé par les contaminants d'ammonium, etc.). La Belgique, dit-elle, a également soutenu le coparrainage de la résolution par l'UE et ses États membres, reconnaissant qu'un groupe d'experts indépendants devrait être créé pour contribuer davantage à la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets et à la prévention de la pollution. D'ici à la fin de 2024, ce panel intergouvernemental indépendant (niveau GIEC) sera mis en place.

"Nous participerons de manière constructive et ambitieuse aux travaux pour y parvenir", selon la ministre belge. Elle juge le résultat des travaux "inespéré", même si la mise en œuvre "nécessitera toute notre attention et notre engagement concret."