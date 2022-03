Accueil Planète Environnement Inscrire l’écocide dans le droit pénal européen ? Des ONG veulent mobiliser l’opinion à l’occasion de la révision de la législation contre la criminalité environnementale. ©AfP/ALAIN JOCARD Gilles Toussaint Journaliste La Libre Belgique. Responsable de la rubrique Planète - Inspire





Alors que la Commission européenne a ouvert le chantier de la révision de la directive visant à lutter contre la criminalité environnementale, une coalition rassemblant des ONG belges et internationales (Rise for Climate, End Ecocide, Youth for Climate, Stop Écocide International…) entend mobiliser la société civile pour demander l’inscription de l’écocide dans le droit européen. Cette mobilisation...