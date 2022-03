L'entreprise 3M a annoncé mercredi faire appel des nouvelles conditions d'autorisation pour son usine à Zwijndrecht. Ces nouvelles conditions décidées par la députation de la province d'Anvers prévoient notamment un renforcement des normes de rejet pour les PFAS et PFOS (substances per- et polyfluoroalkylées). D'après 3M, ces normes entraîneraient en réalité une augmentation des rejets.