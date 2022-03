Les Belges vivent au-dessus de leurs moyens écologiques

Climat: les pays riches doivent sortir en premier des énergies fossiles

Les pays producteurs de pétrole et de gaz les plus riches devraient cesser d'ici 2034 toute production pour espérer contenir le réchauffement climatique à 1,5°C, alors que les plus pauvres devraient bénéficier d'un délai, selon une étude d'un consortium scientifique britannique parue mardi.