Les concentrations de particules fines repassent sous le seuil d'information, fin de la limitation de vitesse

Les concentrations de particules fines ont chuté rapidement cette nuit et sont repassées sous le seuil d'information de 50 mg/m3, confirme la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine). A 8h dimanche, les concentrations moyennes de PM10 sur 24 heures étaient de 40 mg/m3 en Flandre, contre 39 mg/m3 en Wallonie et à Bruxelles, détaille la cellule interrégionale. Les concentrations moyennes devraient être comprises entre 20 et 40 mg/m3 pendant la journée, et peut-être légèrement supérieures localement.

Elles pourraient toutefois augmenter un peu lundi et mardi mais Celine ne prévoit plus de dépassements des seuils d'information pour les particules fines. La phase d'information en vigueur depuis le 21 mars en Région flamande est donc désactivée.

Les plans d'actions régionaux avaient été activés vendredi et samedi en raison des fortes concentrations en particules fines relevées dans l'air. Les mesures d'accompagnement prévoyaient des limitations de vitesse, notamment à 90 km/h sur certains axes routiers et autoroutiers.