Accueil Planète Environnement Des granulés de plastique envahissent Ecaussines : "On ne fait plus la différence entre la terre et le plastique" Le zoning industriel d'Ecaussines est fortement pollué par des pellets plastiques. Face à la problématique et aux exploitants qui ne reconnaissent pas leur responsabilité, la commune se sent dépassée. Pour l'association Surfrider, des mesures contraignantes doivent être prises au niveau européen. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et web



"Ça, ce sont les fameux granulés de plastique industriels. Il y en a plein, on ne fait plus la différence entre la terre et le plastique en lui-même", lance Lucie Padovani, qui travaille sur la campagne 'Break the plastic wave' chez Surfrider Foundation Europe. "Il suffit...