Du cacaotès qui imite les sons pour mieux séduire à la différence de miaulement entre chats sauvages et domestiques... Les surprenantes capacités des animaux Le parc de découverte scientifique de Frameries inaugure sa salle immersive avec le film "Pas bêtes". La recherche sur l'intelligence des animaux, y compris de compagnie, ne cesse de surprendre.

Saviez-vous que si les cacatoès mâles sont capables de mémoriser et d’imiter des centaines de sons, c’est pour mieux séduire les femelles ? En effet, plus le répertoire vocal d’un mâle est large, plus il plaît aux femelles et aura de chances de se reproduire. Ou encore que les cochons peuvent se laisser dépérir si on les arrache à leur mère...