Le climat, grand perdant de l'élection présidentielle française ? "C'était maintenant ou jamais"

Le rapport du Giec donnait trois ans pour éviter le scénario du pire. En permettant à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen de se hisser au second tour de l'élection, les Français ont-ils scellé leur avenir climatique ? Réponses avec François Gemenne, chercheur de l'ULiège, professeur à Sciences Po Pari et membre du Giec.