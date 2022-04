Accueil Planète Environnement Les tigres de Sibérie resteront bien à Pairi Daiza: "À ceux qui croiraient qu’ils sont en prison, je leur dis : non, ils sont dans un hôtel cinq étoiles" Suite à notre poisson d’avril, le sort des tigres de Sibérie à Pairi Daiza a préoccupé nombre de nos lecteurs. Non, les tigres ne quitteront pas le parc ! Sauf en cas de projet de reproduction pour cette espèce en danger. Sophie Devillers Journaliste service Planète

Oui, les trois frères Athos, Porthos et Aramis sont bien là. De même que les frangins Egor et Boshka. En cette journée d’avril, ils sont couchés, en train de sommeiller sous le soleil qui baigne le parc animalier Pairi Daiza. Malgré leurs 300 kilos chacun, ils se lèvent souplement et s’approchent paisiblement, lorsque Florent Desprez les appelle par leurs noms, en secouant...