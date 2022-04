Record de fonte en Antarctique

Cette année, la banquise antarctique a été mesurée à 1,9 million de km2 le 25 février, un record à la baisse depuis le début des relevés en 1978, rapporte un groupe de chercheurs principalement issus de l'Université Sun Yat-sen à Canton. La surface couverte par la banquise est donc passée pour la première fois sous la barre des 2 millions de km2, soit 30 % moindre que la moyenne sur trois décennies entre 1981 et 2010. La fonte de la banquise n'a pas d'impact sur le niveau de la mer, car celle-ci se forme par congélation de l'eau salée. Mais une couverture moins importante est aussi source d'inquiétude. Quand la surface blanche de la banquise, qui réfléchit l'énergie du soleil, est remplacée par la surface sombre de la mer qui absorbe davantage le rayonnement solaire au lieu de le réfléchir. "Ce qui en retour fait fondre plus de glace, et produit plus d'absorption de chaleur, dans un cercle vicieux."