L'écologie, nouvelle tendance sur les réseaux sociaux Le business de l'influence sur les réseaux sociaux rime souvent avec surconsommation. Mais une nouvelle tendance semble se dessiner. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et web





Ces dernières années, plusieurs influenceuses ont annoncé sur leurs réseaux leur intention de mettre un frein à leur surconsommation ou du moins, leur envie de se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement. C'est par exemple le cas de Marie Lopez, alias Enjoyphoenix, l'une des créatrices de contenu les plus influentes de France suivie par plus de 5 millions de personnes....