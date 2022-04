Accueil Planète Environnement Le monde est bâti sur du sable, avertit l’Onu L’exploitation des ressources en sable doit être mieux encadrée. ©AFP Gilles Toussaint Journaliste La Libre Belgique. Responsable de la rubrique Planète - Inspire





Si on l'apprécie pour le moelleux matelas qu'il procure quand vient le moment de se dorer la pilule en été, le sable est également omniprésent mais de manière beaucoup plus discrète dans nos vies quotidiennes. Béton, asphalte, isolants, verre, panneaux photovoltaïques, composants d'équipements électroniques… font en effet appel à des quantités insoupçonnées et phénoménales de ce...