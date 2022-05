Huitième édition du "Grand nettoyage de printemps" le long des routes wallonnes

La 8e édition du "Grand nettoyage de printemps" débutera ce jeudi 5 mai et prendra fin le dimanche 8 mai à travers toute la Wallonie. Pour rappel, l’objectif de cette mobilisation citoyenne est de ramasser les déchets jetés inélégamment dans la nature et sur le bord des routes.

Organisé par l’ASBL Be Wapp, cet événement réunira près de 90 000 personnes cette année, a annoncé l’association. En plus de participer à l’amélioration du bien-être environnemental, cette action est également l’occasion de recréer des contacts sociaux après deux ans de confinement.

Pour cette édition, les citoyens, écoles, associations, entreprises et administrations publiques participants uniront à nouveau leurs forces avec les contrats de rivière locaux pour ramasser des déchets aux abords des cours d’eau dont les rives portent encore les stigmates des inondations de juillet 2021. Certaines équipes se consacreront donc uniquement à cette tâche. Un accent sera également mis sur la récolte de mégots de cigarettes, le déchet le plus fréquemment abandonné dans la nature.

La dernière édition de l’opération "Grand nettoyage", organisée en septembre 2021, avait permis de collecter 126 tonnes de déchets sauvages dans la nature et au bord des routes, sentiers et rivières de Wallonie et a mobilisé 81 240 personnes.

Plus d'informations sur le site de BeWaPP.