La louve Noëlla a donné naissance à plusieurs louveteaux

La louve Noëlla, présente dans le Limbourg, a donné naissance à plusieurs louveteaux, annonce lundi l'Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts (INBO).

Selon plusieurs images capturées les 13 et 28 avril, la louve aurait mis bas entre ces deux dates, probablement entre le 18 et le 20 avril.

"Le nombre de louveteaux est inconnu et le sera encore pendant un moment car ils sont toujours cachés et nous ne voulons pas les déranger en cette période", explique l'Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts.

En outre, il semble que la louve soit encore accompagnée de deux louveteaux nés en 2021. La situation actuelle est très similaire à celle de l'année passée: l'éducation des nouveaux-nés sera assurée par leurs parents et les louveteaux nés l'an dernier.

De nouveaux petits signifient aussi une plus grande recherche de nourriture. Les mesures de protection du loup doivent continuer à être respectées dans la zone, précisent les autorités.