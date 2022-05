Code orange dans les réserves naturelles du Limbourg pour risque d'incendie

Des responsables de l'Agence pour la nature et les forêts (Agentschap Natuur en Bos) surveillent la situation depuis des tours de garde, a rapporté mercredi le service de planification d'urgence et de gestion des crises de la province. Le passage au code rouge n'est pas à prévoir dans l'immédiat, car l'humidité est encore assez élevée dans les réserves naturelles limbourgeoises, selon un rapport des responsables.

Les randonneurs sont invités à la prudence et à ne pas fumer dans ces zones. Le code orange signifie qu'à l'heure actuelle, il est interdit de faire du feu dans toutes les zones naturelles et forestières dans la province. Les gardes forestiers et les pompiers restent très vigilants.