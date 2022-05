Défi relevé pour la Wallonie: 1.300.000 arbres plantés

Yes We Plant, c’est le nom du programme de la Région wallonne visant à planter sur le territoire wallon 1 million d’arbres et/ou 4 000 km de haies d’ici 2024, grâce à un budget de 10 millions d’euros, et en mobilisant les citoyens via une plateforme en ligne.

À ce jour, un an après le lancement officiel, 1 334 797 arbres ont été plantés ou sont en passe de l'être en 2022. "Pour être précise, à la date d'aujourd'hui, 771 598 arbres ont été plantés et nous avons des promesses fermes pour le solde de la part de communes, d'entreprises, d'associations, d'écoles, d'agriculteurs et de citoyens", a annoncé vendredi 6 mai, la ministre de l'Environnement Céline Tellier (Écolo), à l'origine du projet et qui précise que "l'objectif fixé dans le cadre de cette initiative est donc atteint". Ce sont aussi 1 327 km de haies qui ont été plantés.

Bilan carbone de 2.500 Belges

"L'ensemble des plantations réalisées dans le cadre de Yes We Plant correspond à environ 41 000 tonnes de CO 2 absorbées par an, soit le bilan carbone d'en moyenne 2 500 Belges ou de 400 000 km parcourus en voiture", a encore indiqué la ministre.

Cependant, "à la suite d'un engouement généralisé pour les initiatives de plantation, nous faisons face à une pénurie de plants. Celle-ci constitue un frein au bon déroulement des plantations de haies. Dès 2020, nous avons donc lancé un marché de production de 1 200 000 plants, avec une dizaine de pépiniéristes wallons. Cette action portera ses fruits dès le second semestre de cette année, où les 200 000 premiers plants seront livrés".

Pour le monde agricole, l'accompagnement des projets de plantations par l'ASBL Natagriwal a été renforcé. Des solutions en matière d'entretien des haies et de production de plants sont en développement, ainsi qu'un soutien à la filière de production de plants. Des facilitateurs offriront aux communes, entreprises, associations, écoles et citoyens, une aide gratuite technique, logistique et d'accompagnement afin d'amplifier les projets de plantations. Des outils permettant de trouver de l'aide pour planter une haie ou des informations sur les semences seront bientôt disponibles. Car selon la ministre, vu les défis climatiques (inondations, sécheresse…) et de biodiversité, il faut "poursuivre les efforts".