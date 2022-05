Accueil Planète Environnement Morts par milliers, feux de forêt, impact économique… En Inde, la canicule de tous les dangers La canicule qui sévit en Inde reflète l’impréparation et la vulnérabilité du pays au réchauffement climatique. ©AP Emmanuel Derville, correspondant en Inde

Quand l'Inde devient une fournaise, ils sont les plus vulnérables. Les ouvriers du bâtiment triment en plein soleil. Les livreurs de repas à domicile se traînent sur leur vélo. Les vendeurs de boissons ou de snacks restent plantés aux coins des rues… Combien d'entre eux sont morts à cause de la chaleur qui a sévi en mars et en avril ? Difficile...