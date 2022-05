Accueil Planète Environnement Dans la ceinture verte du port de Liège : "Ici, c'est une oasis dans une zone industrialisée" Le Fonds pour la nature d’ici, lancé par le WWF avec Be Planet, a partagé 200 000 euros entre 47 lauréats. L’objectif est de les aider à protéger la nature en Belgique. À l’instar de l’ASBL Luscinia, au sein du Trilogiport, la plateforme multimodale du port de Liège. Reportage. ©Michel Tonneau Sophie Devillers Journaliste service Planète

À droite, l’alignement formé par la Meuse, l’autoroute E25 et le chemin de fer. À gauche, le canal Albert, et son terminal où les véhicules de manutentions circulent entre les empilements de conteneurs et les camions. Plus près, les premiers hangars de la société...