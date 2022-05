Accueil Planète Environnement "La région du lac Kivu est un cocktail explosif pour l’émergence d’une pandémie" Comment éradiquer une potentielle nouvelle pandémie avant même qu’elle ne se développe ? Vétérinaires sans frontières Belgique (VSF) s’efforce d’y travailler, notamment dans l’est du Congo. ©Arlette Bashizi / VSF Sophie Devillers Journaliste service Planète

"Je suis né dans une famille d'agroéleveurs, et les animaux, on vit littéralement ensemble !" Originaire du Niger, le docteur Issa Ilou est vétérinaire. Installé à Bukavu en République démocratique du Congo, où il travaille comme directeur pour Vétérinaires sans frontières, il est venu cette semaine en Belgique pour souligner l'importance du concept One Health (qui associe santés...

