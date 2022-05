Les “bombes carbone”, ces projets des géants de l'énergie sur le point de précipiter un désastre climatique

Des jeunes diplômés lancent un appel à déserter le secteur agro-industriel: "Vous pouvez bifurquer maintenant"

Diplômés après trois ou quatre années d'étude, ces étudiants d'AgroParisTech, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, ont décidé de "bifurquer". Dans un discours donné à l'occasion de leur remise de diplôme, ceux-ci expliquent les raisons qui les poussent à claquer la porte "à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours".