Les eurodéputés musclent le paquet climat 2030

La commission Environnement du Parlement européen a adopté mardi ses positions sur sept des quatorze textes du paquet climat "Fit for 55" proposé l'an dernier par la Commission européenne afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'UE de 55 % d'ici à 2030. Les eurodéputés se sont notamment prononcés pour un durcissement des règles du jeu du marché carbone européen (l'ETS), qui encadre les émissions des sites industriels les plus émetteurs. Ils sont également favorables à l'extension de ce marché aux activités du secteur maritime et demandent la fin des quotas gratuits dont bénéficie encore le secteur aérien - à hauteur de 80 % - dès 2025. La taxation du CO 2 s'appliquerait pour les vols intra-européens, mais également pour les vols internationaux au départ d'un pays de l'UE. Les membres de la Commission Envi sont en outre favorables à un élargissement du système du marché carbone au secteur du bâtiment et des transports, mais uniquement pour les professionnels. L'imposer aux particuliers, a fortiori dans le contexte actuel de flambée des prix de l'énergie, est jugé contre-productif et injuste socialement. Cette option ne serait envisagée qu'à partir de 2029.

Tous les États membres devraient par ailleurs réduire leurs émissions en suivant une trajectoire plus stricte. Le vote en plénière est prévu début juin.