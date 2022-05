Sécheresse: quelques conseils pour votre jardin

Les jardins des particuliers souffrent eux aussi de la sécheresse. Pour limiter l’impact sur les potagers, un premier geste simple et efficace consiste à appliquer une couverture au pied des semis. Pour ce faire, on peut recourir à des paillages disponibles en jardinerie (lin, chanvre, miscanthus et autres…) ou plus simplement recouvrir le sol avec des déchets organiques tels que les déchets de jardin broyés, de la paille, des écorces, des déchets végétaux de cuisine, des tontes de pelouse (de préférence sèche et en quantité limitée) voire du carton. Cette couche protectrice contribuera à retenir l’humidité du sol, mais aussi à améliorer sa structure à long terme en créant de l’humus. Nécessaire pour combler les déficits hydriques, l’arrosage doit se pratiquer avec parcimonie et de préférence en début de soirée ou tôt le matin. Laissez l’eau s’écouler en douceur au pied des plants pour que celle-ci s’infiltre au maximum. N’hésitez pas à biner légèrement la terre pour favoriser cette infiltration et ralentir le dessèchement par la suite.

Même si la tentation est grande, mieux vaut s’abstenir d’arroser son gazon. Cela revient à gaspiller des quantités d’eau conséquentes - au plus mauvais moment - pour des considérations essentiellement esthétiques. Une fois la pluie revenue, les pelouses se rétablissent généralement assez vite. Dans le même ordre d’idées, il convient de réduire le nombre de tontes et d’éviter au gazon une coupe rase, façon para-commando.

Les arbres fruitiers âgés de plus de trois ans ont pour leur part des racines suffisamment profondes pour assurer leur résilience. Si l’arbre est porteur de nombreux fruits, n’hésitez pas à le dépouiller d’une partie d’entre eux pour le soulager. Pour les jeunes plantations, un désherbage des pieds est recommandé ainsi qu’un arrosage avec une dizaine de litres d’eau tous les dix jours.