Accueil Planète Environnement Entre surpêche et changement climatique, les poissons d'Europe essaient de se maintenir à flot : "Ce que nous avons fait dans le passé aura des conséquences" Ce mardi, l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) organisait une conférence de presse pour dresser un état des lieux des populations de poissons en Europe en 2022. Entre surpêche et changement climatique, les poissons essaient de se maintenir à flot. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et web



©AFP/HANS LUCAS

"Quand on mesure, on sait les choses. Quand on ne mesure pas, on ne sait rien", rappelle d'emblée Els Torreele, de l'Institut flamand de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation. Dans ce cas précis, les données ne sont pas toujours faciles à obtenir : impossible,...