Pendant six mois, cet ordinateur a fonctionné grâce à des algues photosynthétiques

Christopher Howe, et son équipe du département de biochimie de l'Université de Cambridge ont stocké des algues bleues (cyanobactéries) dans une petite capsule pas plus grande qu'une pile AA, et l'on exposée à la lumière du soleil. Le processus naturel de photosynthèse a permis de générer de l'énergie. Les résultats de l'étude, publiés dans la revue Energy & Environmental Science, montrent qu'il est possible d'accroître le champ des possibles en matière de recharge portable.

Une puissance de 9,3 micro watt/heure

Cette petite pile composée d’algues génère une puissance électrique de 0,3 microwatt/heure, de quoi faire fonctionner un processeur ARM Cortex-M0+, un modèle largement utilisé dans les appareils connectés.

L’expérience a eu lieu dans un environnement domestique. La capsule était disposée à l’intérieur, devant une fenêtre exposée à la lumière du jour. Les chercheurs ont tenu à notifier que le système avait continué à être fonctionnel pendant les périodes d’obscurité, y compris la nuit. Il n’y a eu aucune coupure de courant pendant toute l’expérience.

"Notre dispositif photosynthétique ne s'épuise pas comme une batterie, car il utilise continuellement la lumière comme source d'énergie", a expliqué Christopher Howe, professeur au département de biochimie de l'Université de Cambridge, qui a piloté le projet.

Le schéma (sommaire) des branchements effectués par les chercheurs. ©University of Cambridge

Une technologie d’avenir

Le lithium, utilisé dans la majorité des batteries, ne sera jamais en quantité suffisante pour pouvoir alimenter tous les futurs objets du quotidien. L'équipe de chercheurs à l'origine du projet indique que "le nombre d'appareils connectés a déjà atteint plusieurs milliards et devrait passer à un billion d'ici 2035, ce qui nécessite un grand nombre de sources d'énergie portables. Cela demanderait "trois fois plus de lithium que ce qui est produit à travers le monde chaque année". Ces batteries polluantes pourraient à l'avenir être remplacées par ces petites capsules d'algues, dont l'empreinte carbone est très proche de zéro.

Cette innovation peu coûteuse repose sur une ressource abondante et pourrait être dupliquée pour alimenter de petits appareils comme les montres, les détecteurs de mouvement ou de fumées.

Christopher Howe insiste sur le chemin qu'il reste à parcourir avant que cette technologie puisse être transposée à plus grande échelle, il estime qu'elle serait très utile pour "les zones rurales des pays à revenu faible ou intermédiaire."

Les chercheurs envisagent que des dispositifs efficaces puissent être produits à très bas prix d’ici cinq ans.