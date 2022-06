Accueil Planète Environnement La blockchain au secours de la planète ? "C’est cette technologie qui peut nous aider à résoudre le défi climatique" L’utilisation de cette technologie pourrait-elle permettre une meilleure gestion des ressources disponibles sur Terre ? La blockchain pourrait-elle permettre de diminuer les émissions de CO2? Ce sont des pistes étudiées par de nombreux experts, qui voient en cette technologie un nouvel outil prometteur. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et web



©Shutterstock

La technologie de la blockchain est souvent considérée comme l'une des inventions les plus remarquables du XXIe siècle. Si son application la plus connue est sans aucun doute la création de cryptomonnaies, à l'instar du Bitcoin et de l'Ethereum, de nombreux experts voient un potentiel dans la blockchain pour repenser...