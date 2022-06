En dehors de leur foyer, seuls trois Belges sur dix trient leurs déchets. C'est ce qui ressort d'une étude publiée jeudi par l'initiative européenne "Every Can Counts" qui a analysé le comportement en matière de recyclage de 13.000 Européens dans 14 pays, dont 1.600 Belges.

Seuls trois Belges sur dix trient leurs déchets en extérieur, selon "Every Can Counts"

Ce nombre s'élève pourtant à six Belges sur dix lorsqu'il s'agit du tri à domicile. Bien que la moitié des Belges soient déterminés à ne plus utiliser que des emballages 100% recyclables, huit sur dix confient éprouver des difficultés pour trouver des poubelles dans l'espace public. Cela explique donc la différence des chiffres entre le tri à domicile et celui à l'extérieur.

"De très nombreux Belges sont prêts à trier davantage. Il faut maintenant que les pouvoirs publics leur en donnent les moyens!", déclare David Van Heuverswyn, directeur Every Can Counts Europe.

Le 5 juin, à l'occasion de la journée de l'environnement, ECC lancera sa traditionnelle action "International Recycling Tour" qui vise à sensibiliser le grand public, notamment au tri des canettes. Une action de ramassage aura lieu à travers les parcs et espaces verts de vingt grandes villes à travers le monde. Des bénévoles reconnaissables par leurs sacs à dos multicolores seront mobilisés dans l'après-midi au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

"La journée mondiale de l'environnement est une excellente occasion de sensibiliser tant les citoyens que les instances publiques", défend David Van Heuverswyn. "En moyenne une canette sur trois est consommée en dehors du domicile et l'on pourrait considérablement augmenter leur taux de recyclage en installant davantage de poubelles de tri dans les centres urbains notamment. La production de nouvelles canettes à partir de canettes recyclées permet d'économiser 95% d'énergie. (...) Et comme elles sont recyclables à l'infini, les canettes contribuent grandement à l'économie circulaire."