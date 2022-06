Plastique : une pollution sans fin

La production et les déchets plastiques vont fortement augmenter d'ici à 2060, même si des mesures d'encadrement fortes sont prises au niveau mondial, a averti vendredi l'OCDE. Si rien n'est fait, la production de plastique va quasiment tripler par rapport à 2019, de 460 millions de tonnes à 1 231 millions de tonnes (Mt), et celle des déchets plastiques augmenter dans les mêmes proportions, de 353 à 1 014 Mt, selon ce rapport sur les "perspectives mondiales des plastiques : scénarios d'action à l'horizon 2060".

De son côté, l’Onu a lancé début mars les négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique, un fléau qui menace l’environnement et contribue à l’effondrement de la biodiversité. Mais la mise au point d’un texte n’est pas attendue avant 2024.

Les centaines de millions de tonnes de déchets produits chaque année, qui se dégradent en microplastiques, sont retrouvés dans tous les océans du globe, dans la banquise, dans le corps des humains et des animaux, et même dans de l’air prélevé au sommet de montagnes.

Des déchets mal gérés

L’OCDE a évalué deux scénarios avec des mesures renforcées portant sur l’entièreté du cycle de vie des plastiques (production/utilisation/recyclage ou élimination), comme le prévoit le mandat des négociateurs du futur traité international.

Le premier scénario "d'action régionale" prévoit des engagements différenciés par pays, avec des mesures plus ambitieuses pour ceux de l'OCDE, plus riches. Le deuxième, "d'ambition mondiale", envisage "un ensemble de mesures très rigoureuses destiné à réduire les rejets mondiaux de plastiques à un niveau proche de zéro à l'horizon 2060".

Mais même dans ces deux scénarios, l’utilisation des plastiques et la production de déchets connaissent une forte augmentation. Seules les quantités de "déchets mal gérés" et des "rejets de plastique" dans l’environnement baisseraient en valeur absolue par rapport au niveau de 2019. Le volume de déchets mal gérés passerait de 79 Mt en 2019 à 59 Mt en 2060 dans le scénario régional et à 6 Mt dans le scénario mondial, contre une augmentation à 153 Mt si rien n’est fait. Les rejets dans la nature diminueraient de 22 Mt à 20 Mt dans le scénario régional et à 6 Mt dans le scénario mondial, contre une augmentation à 44 Mt sans aucune mesure.

L'OCDE estime que les deux scénarios de réduction pourraient néanmoins être mis en œuvre "pour un coût relativement modeste rapporté au PIB".