Une fleur de plus de 2 mètres va éclore à Meise

La floraison d'un arum titan du Jardin botanique de Meise devrait se produire d'ici quelques jours, a annoncé le parc mardi. Seule une des cinq plantes qui ont atteint leur pleine maturité pourra fleurir cette année. La très brève floraison, à l'odeur caractéristique destinée à attirer les insectes pollinisateurs, attire les visiteurs chaque année. L'arum titan (Amorphophallus titanum), aussi appelée "phallus de titan" est une espèce rare et endémique des forêts tropicales de Sumatra. La fleur mesure plus de deux mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes du monde. Il ne s'agit toutefois pas de la rater, la floraison durant moins de 48 heures.