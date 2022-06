Une clôture anti-déchets plastiques pour protéger l’océan au Guatemala

L’ONG néerlandaise, The Ocean Cleanup, continue sa collecte de plastiques déversés dans les océans et se lance dans une nouvelle mission au Guatemala pour retenir les milliers de tonnes de plastique charrié par les rivières et qui finissent dans la mer des Caraïbes.

Une clôture métallique géante va en effet être installée dans la municipalité de Chinautla (centre) sur la rivière Las Vacas, un affluent du fleuve Motagua qui se jette dans le golfe du Honduras, a expliqué mercredi à l’Agence France Presse le directeur et fondateur de l’ONG, Boyan Slat. Pendant la saison des pluies au Guatemala, les crues soudaines entraînent d’énormes quantités de plastique et d’autres déchets en provenance de la capitale Guatemala, qui se retrouvent finalement dans l’océan. Cette barrière robuste a pour objectif de les retenir et de faciliter leur récupération.

2 % de l’ensemble des déchets

"L'intercepteur capture tous les déchets qui se déversent dans la rivière et lorsque le niveau d'eau baisse, tous les déchets qui s'accumulent contre la clôture seront extraits", a indiqué le jeune homme de 27 ans sur les rives de Las Vacas.

Selon les estimations de The Ocean Cleanup, les plastiques transportés chaque année par Las Vacas avant de se retrouver sur les plages des Caraïbes du Guatemala et du Honduras, représentent 2 % de l’ensemble des déchets plastiques annuellement déversés dans les océans du globe.

Ils proviennent principalement d'une décharge de la ville de Guatemala et font du Motagua "l'un des cours d'eau les plus polluants du monde", a affirmé M. Slat. "L'une des façons de parvenir à débarrasser les océans des déchets plastiques est d'arrêter le flux qui arrive par les rivières", argumente-t-il.