Nourrir le Cœur de Condroz, un festival qui met le local au centre des préoccupations

Produire et manger local, une préoccupation qui progresse au sein de la population wallonne, comme en témoigne la première édition du festival "Nourrir le Cœur de Condroz" qui se tiendra du 16 au 26 juin.

Organisés par les groupes d'action locale (GAL) Pays des Tiges et Chavées et Condroz-Famenne, ces dix jours donneront au public l'occasion de découvrir une série de projets agricoles et alimentaires accompagnés dans le cadre du programme européen Leader qui a pour objectifs de soutenir des projets de développement rural.

Au menu : visites d'exploitations agricoles ou rencontres avec des artisans transformateurs, ateliers, conférences et autre "apéro rural"… Le programme complet est à découvrir sur www.nourrir-coeur-condroz.be