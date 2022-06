Accueil Planète Environnement Le Parlement européen pourrait refuser le label vert au gaz et au nucléaire Deux commissions parlementaires s’opposent à la révision de la taxonomie. À suivre. Olivier le Bussy



Ni le gaz ni le nucléaire ne peuvent être considérés, même de manière transitoire, comme des investissements durables. C'est en tout cas le résultat du vote émis conjointement ce mardi à Bruxelles par la commission Environnement, Santé publique et Sécurité parlementaire du Parlement européen (Envi), ainsi que par celle des Affaires économiques et financières (Econ). Par 76 voix pour, 62 contre et 4 abstentions, les eurodéputés des deux commissions ont exprimé leur opposition à l'adoption de l'acte délégué révisant ...