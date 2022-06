Un océan sain d'ici à 2030 ? "Malgré les mauvais résultats, l'UE peut encore rattraper le temps perdu"

Six ONG ont publié leur évaluation des progrès réalisés par l'UE pour garantir la santé des océans d'ici à 2030. Selon l'analyse, les progrès de l'année dernière sont minimes et ne suffisent pas à atteindre les objectifs du Blue Manifesto, feuille de route publiée en 2020.

Il y a encore du travail. Voici le constat posé par six associations de défense des océans hier à Bruxelles, lors d'un événement organisé dans le cadre de la Semaine européenne de l'océan. Selon l'analyse des ONG, l'Union européenne n'a que peu progressé pour atteindre les objectifs décrits dans le Blue Manifesto, la feuille de route visant à rendre l'océan sain d'ici 2030. Publié en 2020, le texte est soutenu par plus de 100 ONG à travers l'UE.

Le Blue Manifesto détaille des étapes annuelles spécifiques alignées sur la politique et la législation internationale de l'UE. Or, sur les huit étapes politiques qui devaient être franchies d'ici à la fin de 2021, une seule a été entièrement respectée. Parmi les sept autres, deux n'ont été que partiellement réalisés, deux autres ont connu des progrès insuffisants pour établir un score et trois jalons n'ont pas été atteints. "Pire encore, trois jalons de 2020 ont été revus à la baisse à la lumière de l'évolution des politiques en 2021, ce qui rend le résultat global révisé pour 2020 plus négatif qu'initialement annoncé", indique le communiqué des associations.

"Le manque d'ambition politique et les retards dans le processus d'élaboration des politiques - en partie dus à la pandémie de Covid-19 - sont les principales raisons de ces faibles progrès", estiment les six ONG. Selon elles, la législation adoptée par l'UE pour prévenir la pollution plastique "a tracé une voie encourageante vers l'abandon des plastiques à usage unique", mais sans passer le cap entièrement. "En effet, les États membres n'ont fait que le strict minimum lors de la transposition en législation nationale, ce qui a réduit l'ambition de la politique initiale", souligne le communiqué.

Autre exemple pointé par les associations : la conformité totale du secteur de la pêche, avec les lois sur la pêche et la nature, n'a pas pu être garantie par l'UE. "Le Conseil de l'UE cherche à affaiblir considérablement l'ambition du règlement de l'UE sur le contrôle des pêches", estiment-elles.

"L'échec n'est pas une option"

"Malgré les mauvais résultats obtenus pendant deux années consécutives en ce qui concerne l'objectif de rendre les océans sains d'ici à 2030, l'UE peut encore rattraper le temps perdu en intensifiant ses efforts au cours des huit prochaines années. L'UE est confrontée à un défi pour lequel l'échec n'est pas une option. L'océan est le support de toute vie sur Terre. Et il n'y a pas d'océan B", a déclaré Adam Weiss, responsable du programme Océan de ClientEarth. "Nous appelons la Commission européenne à saisir l'opportunité de restaurer et de protéger nos mers et notre océan, en maintenant un niveau d'ambition élevé dans la prochaine loi sur la restauration de la nature."

À la lumière de ces résultats et en prévision de la prochaine loi européenne sur la restauration de la nature, qui doit être publiée le 22 juin, les ONG à l'origine de l'analyse (Birdlife Europe & Central Asia, ClientEarth, Oceana, Seas at Risk, Surfrider Foundation Europe et WWF) appellent les décideurs européens à s'engager à restaurer et à protéger les océans.

Selon Grace O'Sullivan, membre du Parlement européen (Verts) invitée à l'événement organisé à Bruxelles, le temps va bientôt manquer et "2022 pourrait être un moment charnière pour la conservation et la restauration des océans". "Nous devons être ambitieux et placer les océans au cœur de l'agenda politique, en tenant les promesses du Green Deal européen, tout en étant efficace dans la mise en œuvre de la législation existante. Les États membres doivent être tenus responsables de leur incapacité à agir face aux crises du climat et de la biodiversité, avant qu'il ne soit trop tard", conclut-elle.