La Terre brûle : voici l'impressionnante évolution des températures depuis 1880 (VIDEO)

Les dérèglements climatiques sont bien réels et de plus en plus palpables. Depuis plusieurs années déjà, les canicules, sécheresses, vagues de chaleur et autres épisodes de pluies diluviennes s'enchaînent, battant régulièrement de nouveaux records. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Pourtant, certaines personnes éprouvent encore des difficultés à appréhender la gravité de la situation. Le changement climatique est pourtant bien visible lorsque l'on se penche sur les données météorologiques enregistrées sur Terre depuis 1880 par le Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA. La preuve avec cette animation :

C'est le climatologue Ed Hawkins, qui travaille au National Centre for Atmospheric Science de l'Université de Reading, qui est à l'origine de cette "spirale climatique", une visualisation choc. Son objectif ? Montrer les anomalies mensuelles de la température mondiale (changements par rapport à une moyenne) entre les années 1880 et 2021. Tout ce qui est en blanc et en bleu correspond à des températures plus froides que la moyenne, tandis que les couleurs orange et rouge indiquent des températures plus chaudes. Cette animation montre l'existence d'une variabilité naturelle (cf le bas de la spirale jusqu'en 1990 environ), avant que s'imprime nettement l'empreinte du réchauffement climatique.

Il apparaît ainsi très clairement que depuis l'ère préindustrielle, et surtout les années 1990, les températures augmentent. Une incidence directe des émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines.

La Nasa a, depuis, publié d'autres données sous forme d'animations très parlantes. C'est par exemple le cas de cette courbe qui montre qu'avec l'augmentation des températures terrestres depuis 1950, les jours les plus chauds sont devenus plus fréquents et les jours les plus froids moins fréquents. "Lorsque la courbe en cloche devient plus courte, on peut voir plus de données s'orienter vers la droite, révélant des jours plus chauds", explique la Nasa sur Twitter.

Sur son site internet dédié à la science du climat, la Nasa rappelle également quelques chiffres clés liés aux changements climatiques. Elle souligne par exemple que dix-neuf des années les plus chaudes que la Terre a connues ont eu lieu depuis le début des années 2000 ou que le niveau de la mer a augmenté de 10,16 cm depuis 1993.

Des données qui font écho aux avertissements des climatologues et scientifiques qui étudient le changement climatique depuis plus de 50 ans, ainsi qu'aux derniers rapports du Giec (dont les décryptages sont accessibles ici : partie 1, partie 2, partie 3).



Une réalité implacable qui rappelle qu'il n'y a plus de temps à perdre.