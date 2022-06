Accueil Planète Environnement La restauration de la nature, l'autre défi de l'Union Européenne : "La sauvegarde des zones naturelles ne suffit plus" La Commmission européenne a dévoilé ce mercredi son très attendu "paquet nature", qui regroupe l'usage des pesticides et la restauration de la nature. Celui-ci prévoit la toute première législation visant explicitement à restaurer la nature en Europe, à réparer les 80% d'habitats européens en mauvais état et à ramener la nature dans tous les écosystèmes. Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et web



Site Natura 2000 de Bagno Pulwy, en Pologne ©Shutterstock

"Pendant les 30 dernières années, nous nous sommes principalement concentrés sur la protection et la sauvegarde des zones naturelles. C'était et ce sera toujours crucial, mais cela ne suffit plus pour inverser la tendance à la perte de biodiversité en Europe", a annoncé d'emblée Virginijus Sinkevicius, Commissaire chargé de l'environnement, des océans et de la pêche. Car ...