Pluies records en Chine : de gros dégats dans sept provinces du sud du pays (PHOTOS)

Sept provinces du sud de la Chine, dont le Guangdong, la région la plus peuplée du pays, sont actuellement touchées par des inondations dévastatrices. Selon le Centre météorologique national, les précipitations moyennes dans les provinces de Guangdong, Fujian et Guangxi entre début mai et la mi-juin ont atteint 621 millimètres, soit le niveau le plus élevé depuis 1961. La télévision d’État a annoncé que 113 rivières avaient dépassé les niveaux d’alerte, dont sept ont battu les niveaux historiques.

©AFP

Les autorités locales ont déclaré que les inondations avaient touché 479 000 personnes, provoquant l’effondrement de près de 2 000 maisons et détruisant 27,13 hectares de cultures. Les pertes économiques ont été évaluées à plus de 260 millions de dollars, selon l’agence de presse Xinhua.

©AP

©AP

©AFP