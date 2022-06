La Wallonie en route vers une nouvelle stratégie de développement durable

Depuis 2013, le gouvernement régional approuve une nouvelle stratégie wallonne de développement durable à chaque législature.

Cette fois-ci, le texte, qui s'appuie sur une participation importante des acteurs de terrain issus de la société civile dans la construction du projet, comprendra des mesures transversales, complémentaires aux actions déjà mises en place par les différents ministres dans leurs compétences respectives.

Concrètement, le projet approuvé en première lecture ce jeudi se compose d'une cartographie des plans et stratégies de la Région wallonne pour identifier les complémentarités des outils; d'objectifs chiffrés à l'horizon 2030; d'un diagnostic des forces et des faiblesses de la Wallonie, ainsi que d'un bilan des progrès de la Région vers les objectifs du développement durable et enfin d''un plan d'actions participatif.

"Le développement durable de notre région est l'affaire de tous. C'est pourquoi j'ai souhaité mobiliser une série d'acteurs wallons représentatifs pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. L'autre maître-mot de cette stratégie est la cohérence et la complémentarité vis-à-vis de l'ensemble des politiques wallonnes pour mener des actions à long terme qui ont du sens et qui ne laissent personne de côté", a commenté la ministre wallonne en charge du Développement durable, Céline Tellier (Ecolo).

"Cette nouvelle stratégie de développement durable marque la volonté d'apporter des changements significatifs et de faire de la Wallonie un véritable modèle de développement durable au cœur de l'Europe. Il est fondamental de mobiliser l'ensemble des forces vives de la société pour d'une part atteindre, d'ici 2030, les 17 objectifs de développement durable et d'autre part pour permettre à chaque Wallonne et Wallon de vivre mieux, avec un emploi de qualité, dans un environnement préservé et avec une sécurité d'existence accrue", a ajouté le ministre-président, Elio Di Rupo (PS).