Météo en Belgique: "Il existe un paramètre très interpellant"

Le week-end dernier, la Belgique a connu d'importantes vagues de chaleur. Un phénomène inhabituel si tôt dans l'année. Ce week-end, l'IRM annonce un climat à l'opposé de ce que l'on a connu il y a sept jours. Grosses précipitations, grêles, orages... toute la Belgique est en alerte jaune face au mauvais temps. Mais comment expliquer une telle différence? "La situation que nous avons connue ce jeudi n'a rien d'anormal. Les orages actuels sont quelque chose d'assez courant. Par contre, les hautes températures du week-end dernier sont tout à fait exceptionnelles", commente Pascal Mormal aux micros de La Première. Pour le météorologue à l'IRM, le réchauffement climatique a un rôle clé dans ces situations. "Ces fortes chaleurs ont déjà eu lieu une seule fois en 1996 (32,6° à Uccle). Mais depuis 1980, on remarque que le réchauffement climatique a des effets. Auparavant, il s'agissait d'événements isolés. Depuis 30 ans, on constate un une répétition et une intensification des phénomènes de canicule."

Pascal Mormal observe avec attention ces différentes tendances. Mais l'une d'entre elles l'inquiète plus qu'une autre. "Il existe un paramètre très interpellant: les vagues de chaleur. Lorsque l'on analyse notre série statistique, entre 1892 à 1990, nous connaissons ces vagues tous les quatre ans environ. Depuis 1990, nous en avons connu... 20 en 30 ans !" Autre élément à prendre en considération: les vagues de froid. "Lors du premier siècle d'observation, nous connaissions plus ou moins le même nombre de vague de chaleur et de froid. Lors des trente dernières années, nous n'avons connu que deux vagues de froid. Cette évolution est très impressionnante", admet-il.

Peut-on parler pour autant de changement de climat? Pour le climatologue, cela tend en ce sens. "À Uccle, une station qui est tout à fait représentative de la Belgique, nous avons constaté une augmentation de 1,2° en trente ans. Ce chiffre représente la moitié depuis le début de l'ère industrielle, soit 1850 en seulement un tiers de siècle. Ce qui est vraiment considérable." Pascal Moral estime également que la notion de saison est de moins en moins marquée. "Effectivement, l'été est de plus en plus long. Et l'hiver de plus en plus court. Désormais, nous pouvons connaître des fortes chaleurs à partir de mai ou juin. Et elles peuvent s'étendre jusqu'à septembre. L'an dernier, il faisait plus de 34° à la mi-septembre par exemple. Dans le sens inverse, nous connaissons très peu de vague de froid. Excepté en février dernier, cela fait une bonne dizaine d'années que nous n'avons plus connu ce phénomène."

Pour les Belges, cela signifie également un été plus chaud avec plus de soleil et un mercure en hausse. Pas de quoi les rendre tristes au jour le jour. "Évidemment, il existe des côtés positifs pour la population. Ce que je peux dire c'est qu'il faut en profiter... mais pas trop se réjouir. Les modèles de prévisions les plus alarmistes prévoient une hausse de 4 à 5 degrés des températures à la fin du siècle. J'espère que nous n'arriverons pas à de tels pics parce que cela signifierait que nous sommes entrés dans un autre monde."

L'an dernier, la Belgique a également connu des pluies diluviennes qui se sont abattues notamment dans la Province de Liège. "Il s'agit de la face d'une même pièce. Lorsque l'on parle de dérèglement climatique, on pense automatiquement canicule. Au lieu d'être confrontés à un phénomène anticyclonique, nous avons connu un phénomène dépressionnaire. Avec notamment cette fameuse goutte froide. Pendant tout l'été, nous avons connu un temps médiocre. Et le paroxysme de cette situation a été les inondations à la mi-juillet. Nous étions démunis car nous n'avions jamais connu un phénomène aussi extrême en Belgique."

Ce qui s'est traduit par deux mois et demi de pluie en 48h seulement. Si ce type de phénomène extrême devait se reproduire, la Belgique pourrait-elle faire face? "Nous avons tiré des enseignements de cette crise. Mais face à une nature tellement déchaînée, on se rend compte que nous sommes bien peu de choses." L'autre question est de savoir à quoi s'attendre cet été. "Le risque de sécheresse majeure est écarté, car nous avons connu de fortes pluies. Ce qui a limité les dégâts. Pour le moment, les signaux nous indiquent que nous allons connaître un été globalement plus chaud que la moyenne et peut-être plus sec. Mais je reste très prudent car cela change très vite et des gouttes froides pourraient réapparaître."